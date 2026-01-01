Потушени са 60 пожара през изминалото денонощие, има един пострадал, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Информацията е към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които седем - в жилищни сгради, пет - в транспортни средства, и два - в съоръжения на открито.

Фатален пожар от цигара в леглото отне живота на мъж във Варна

Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара, от които 10 - в сухи треви, горска постеля и храсти, 30 - в отпадъци, два - в готварски уреди и комини.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства.