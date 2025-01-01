Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, който се проведе на 28 септември на Националния стадион „Васил Левски”. От ИПБ описват случая в писмо до транспортния министър Гроздан Караджов.

"Последният случай от преди няколко дена е особено тревожен – служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) са спрели камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани", пишат от института.

От свои източници БНР научи, че става въпрос за двама служители на ИААА, които са били арестувани при операция на СДВР на 27 септември. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА. Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.