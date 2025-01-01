Спипаха млад шофьор в момент на употреба на наркотици в Ловешко, съобщиха от полицията.

На 26 септември в село Торос екип униформениса забелязали паркиран на улица автомобил без поставени регистрационни табели.

Хванаха 18-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици

На шофьорското място е установен 18-годишен младеж - в момент на употреба на наркотични вещества.

При претърсване на колата са намерени две опаковки с бяло кристалообразно вещество - метамфетамин.

Момчето е било задържано и по случая се води разследване.