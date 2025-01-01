Мъж е с множество фрактури след побой в градския парк в Гоце Делчев, съобщиха от полицията.

На 28 септември в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение от ФСМП-Гоце Делчев за мъж, който постъпил за оказване на медицинска помощ, след като му е нанесен побой.

От работещите по случая полицейски служители е установено, че пострадалият е 33-годишен мъж от града, на който е нанесен побой от неизвестни за него хора около 03:00 часа на същата дата в района на градския парк в Гоце Делчев.

Същият е настанен за лечение в болнично заведение в град София с фрактура на долната челюст, фрактура на носни кости и контузия на гърдите, главата и лицето.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е започнато разследване. Работата продължава.