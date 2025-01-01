Жител на септемврийското село Ковачево е задържан за побой над свой съселянин, съобщиха от полицията.

Сигнал за разпра на една от улиците в селото е подаден в Районното управление в Септември. На място пристигнал автопатрул, който установил, че конфликтът е между 21-годишен мъж и негов 30-годишен съселянин.

По време на скандала по-младият нападнал опонента си и му нанесъл удари в лицето. В резултат на побоя пострадалият е с фрактура на челюстта.

Пострадалият е транспортиран в МБАЛ–Пазарджик за медицински преглед и лечение, а нападателят е задържан в ареста за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.