Разследват случаи на домашно насилие в Перник и Брезник, съобщиха от полицията.

На 28 септември е подаден сигнал от 20-годишна жена за агресия от 25-годишния ѝ съпруг.

49-годишен мъж преби 59-годишната си приятелка в Монтанско

Младата жена е съобщила, че е удряна по главата. Мъжът не е бил на адреса и е обявен за издирване.

Съпругата е освидетелствана и са ѝ снети писмени сведения.

При друг случай - 76-годишна жена е подала сигнал на 26 септември, че е бита от 57-годишния ѝ син.

Той е бил задържан, а жената е освидетелствана и ѝ е снето писмено сведение.