Тежък пътен инцидент край Пловдив. Кола се обърна по таван върху мантинела на пътя на кръговото на изхода на Пловдив в посока Пазарджик.

На място са пристигнали служители на „Пътна полиция“ за обезопасяване на участъка.

Движението се осъществява в една лента, като шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание. Причините за катастрофата се изясняват, а органите на реда извършват оглед на местопроизшествието.

По първоначална информация няма данни за тежко пострадали, но официална информация за състоянието на участниците се очаква по-късно от компетентните власти.