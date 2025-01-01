Касиер и клиенти се сбиха на бензиностанция в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 28 септември е подаден сигнал от 19-годишен младеж за агресията.

Масов бой на улица в Старозагорско

Между служител на бензиностанцията - мъж на 27 години и трима клиенти е възникнал спор, който е прерастнал в сбиване.

27-годишният мъж е обслужен амбулаторно в здравно заведение и освободен. Тримата мъже - на 32, 31 и 24 години са заявили, че 32-годишният мъж, след забележка, е бил ударен от касиера.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.