Почина известният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре.

Георги Цветков е роден през 1946 г. в София. Завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия в столицата. Гошоре беше една от емблемите в професията. Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история, съобщиха от Клуба на фоторепортерите.

Снимките на Цветков са на челните страници на в. “Труд” повече от 33 г. Той бе член на СБЖ, с десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография.