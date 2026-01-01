Средно по 700 млн. лева на ден са били внасяни по сметки и обменяни в търговските банки у нас през първия месец от приемането на еврото, като в отделни дни сумата е достигала близо 1 млрд. лева дневно. Това посочи главният секретар на Асоциацията на банките (АББ) в България Джеймс Йоловски по време на банковата конференция "Banking Today 2026“.

По думите на Йоловски само в последните два работи дни на миналата 2025 година в търговските банки са били внесени на каса 1 млрд. лева, а в първите 2 работни дни на 2026 година внесената сума е достигнала 1,2 млрд. лева.

За ден и половина от обращение са изтеглени около 1 млрд. лв.

През първите 6 календарни дни от 2026 година са били реализирани 1,2 млн. броя тегления от банкомат на обща стойност 300 млн. евро, като за същия период са били осъществени 6 млн. плащания чрез ПОС терминал, което представлява средно по около 1 млн. плащания на ден.

Колко пари изтеглиха българите от банкомати на 1 и 2 януари

Главният секретар на АББ заяви, че търговските банки са реализирали процеса по преминаване към еврото по успешен начин, като за да се случи това, са били инвестирани над 200 млн. евро. За успешния преход търговските банки са участвали в различни работни групи, включително съвместно с Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Министерството на финансите, като са осъществили и редица обучения.

Лингорски: Преходът към еврото премина изключително успешно, ще е пример за други държави

Дежурните банкови клонове, работили и в събота, за да улеснят процеса, са били 100 на брой, уточни Йоловски, подчертавайки, че към края на февруари процесът по изтегляне на левовете от обращение може да се счита за приключил.

"Практически към края на месец февруари левовете в обращение са под 4 млрд. лева. Тенденцията при държавите, които преминават към еврозоната, е, че една част от националната валута остава несъбрана поради различни причини. Поради тези съображения към края на месец февруари можем да възприемем, че този процес практически е приключил. Оттук нататък ще се събират много малко оставащи суми“, каза Джеймс Йоловски.