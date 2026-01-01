Проучванията показват, че над 50% от българските работници се опасяват от загуба на работни места поради роботизацията и изкуствения интелект (ИИ). Това заяви президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров във видео обръщение към участниците в конференцията „От социален диалог към действие: Пътят на справедливия дигитален преход“. Форумът бе организиран от КНСБ и се състоя в централата на синдиката.

Според Димитров предизвикателствата са свързани със закриването на работни места и изчезването на цели професии заради навлизането на ИИ.

Развитието на ИИ променя света, цифровите технологии носят обещание за по-голяма ефективност, иновации и гъвкавост, но те поставят и сериозни предизвикателства пред правата на работещите и заетостта, здравето, безопасността, защита на данните и равенството, коментира президентът на КНСБ. Според него това изисква приемането на решения, които да гарантират сигурността на работниците.

България вече е предприела важни стъпки за по-човешко и отговорно регулиране на ИИ на работното място, каза Димитров. Той отбеляза, че у нас предстои поетапно прилагане на европейския закон за ИИ. Димитров посочи и законодателната промяна от 2024 г., която въведе правото на изключване от дигитална работна среда. По думите му това гарантира и „защита от дехуманизация“ на работното място.

Същевременно се развиват чрез ваучери и програми квалификацията и повишаването на дигиталните умения в България, посочи също Димитров. Той подчерта, че работодатели и синдикати продължават да си сътрудничат с цел по-добра подготовка на работещите в ерата на ИИ, за да се минимизира рискът от загуба на работни места.