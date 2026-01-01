Министерският съвет прие решение за утвърждаване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа република Виетнам за изменение и допълнение към Споразумението за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти, подписано в София на 7 юли 2010 г.

То бе подписано на 24 октомври 2025 г. чрез размяна на ноти между министъра на външните работи Георг Георгиев и Ле Хоай Чунг, и.д. министър на външните работи на Социалистическа република Виетнам, която се състоя в рамките на официалното посещение в София на Генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия, ген. То Лам.

С премахването на визовите изисквания за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти ще бъде даден тласък за активизиране на политическия диалог и контактите между Република България и Социалистическа република Виетнам.

Социалистическа република Виетнам е наш важен партньор в Азиатскотихоокеанския регион. Дългогодишните отношения между двете страни се характеризират с традиционно приятелство, взаимно уважение и широкоспектърно сътрудничество. Виетнам е сред държавите в Азия, с които България поддържа най-активен политически диалог, включващ редовни посещения на високо и най-високо равнище.