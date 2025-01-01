Новоизграден петкилометров участък от сензорна линия на българо-турската граница беше открит в района на боляровското село Крайново (област Ямбол). В церемонията участваха министър-председателят Росен Желязков, вътрешният министър Даниел Митов, началникът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

До декември 2026 г. българо-турската граница ще бъде граница за пример, каза при откриването гл. комисар Златанов. Той уточни, че от началото на годината досега вече 18 км от границата са покрити със сензорна линия за видеонаблюдение.

Сензорната линия е част от проект на стойност 170 млн. лева, който България реализира за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата. С около 2500 камери от най-ново поколение ще бъдат обхванати 100 км от границата, които не са покрити от видеонаблюдение. В проекта е включена и антидрон система.

БТА / Мира Безус

Успоредно с изграждането на сезнорната система се изпълнява и друг проект. Той се финансира от държавния бюджет и е за радиолокационна система, която има и антидрон компонент. На място днес беше направена демонстрация по прихващане и противедействие на вражески дрон.

Това е най-натоварената външна граница на Европейския съюз, както и една от най-натоварените граници в света, подчерта вътрешният министър Даниел Митов. „Вашата работа не просто ни пази от хаоса на нелегалната миграция, но и от действието на мрежите за трафик на хора. Благодарим ви за отдадеността и великолепните резултати“, обърна се към граничните полицаи министър Митов.

„Това е поредното технологично въведение и съоръжение, което става част от интегрираната система за опазване на границата. Това не е просто границата между България и Турция, а границата между останалия свят и Европейския съюз“, посочи премиерът Росен Желязков и също изказа благодарност към граничните полицаи.

Мигрантският натиск в момента е десет пъти по-нисък спрямо юли и август миналата година, каза още директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“. „За последното денонощие имаме 39 предотвратени опита за преминаване на границата. Миналата година на 5 септември те бяха 264, а през 2023 г. – 1260. Сами можете да направите разликата“, уточни гл. комисар Златанов.

Премиерът: Достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано

По време на посещението си на българо-турската граница министър-председателят коментира и случая с нападнатия от четирима младежи директор на Областната дирекция на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров. Достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано и защитавано от българската държава и трябва да бъде уважавано от обществото, заяви премиерът.

Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, до липса на синхрон между институциите и властта, посочи Желязков. Според него това е "само заради търсенето на краткосрочни политически дивиденти" за изграждане на нова партия, за участие в кампании, които използват средствата и начините на рушене на авторитета на институциите.

Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Всички детайли по случая ще бъдат изяснени в рамките на образуваното досъдебно производство, посочи той. И от нападателите, и от пострадалия са взети проби за алкохол и наркотици. Очаква се резултатите да излязат по-късно, каза още вътрешният министър.