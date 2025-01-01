Достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано и защитавано от българската държава и трябва да бъде уважавано от обществото, заяви премиерът Росен Желязков, който е на посещение на българо-турската граница край село Крайново, община Болярово.

Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, до липса на синхрон между институциите и властта, посочи Желязков.

Според него това е "само заради търсенето на краткосрочни политически дивиденти" за изграждане на нова партия, за участие в кампании, които за съжаление използват средствата и начините на рушене на авторитета на институциите. Твърдо заставаме и ще стоим близко до всеки представител на властта, независимо коя е тя, защото институциите съставляват държавността, а държавата е призвана да брани здравето, живота и интересите на всеки български гражданин, посочи премиерът Желязков.

Министър- председателят присъства на откриването на нова сензорна линия на държавната граница с Турция в района на с. Крайново. Линията е част от проекта, който България реализира за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата. На събитието присъстват министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.