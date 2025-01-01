Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г. ще обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Линията на бедност за 2026 г. да бъде 764 лв., предвижда проектът на правителственото постановление, публикуван на 2 юли за обществено обсъждане в портала Strategy.bg. За настоящата година нейният размер е 638 лева.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно, се посочва в проекта на постановлението.