Изгасен е пожарът, който възникна по-рано днес в Банско. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При пристигане на място е установено от пожарникарите, че гори покривна конструкция. Няма пострадали и не се налагало евакуация на хора.

Оттам посочиха, че пожарът е обхванал 300 квадратни метра дървена покривна конструкция. Сградата е новострояща се и не е в експлоатация. Все още не е установена причината за възникването на пожара.

По-рано днес за пожара бяха изпратени три пожарни автомобила – единият от Банско, а останалите два от Разлог.