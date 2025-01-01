Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева бе отличена с годишната награда на "Конкордия" (Concordia) за лидерство в публичния сектор, съобщи организацията с нестопанска цел.

"За мен е чест да получа тазгодишната награда Concordia за лидерство в публичния сектор. От България до МВФ – моят професионален път ме научи, че лидерството означава далновидност, ясна комуникация, вяра в себе си и упорита работа. Числата разказват историята на нашия свят, но целта е това, което движи напредъка. Както казваше баща ми: "Постъпвай правилно”.

Благодаря на "Конкордия" за това важно признание", написа Георгиева в официалния си профил в социалната мрежа "Фейсбук" (Facebook).

Останалите отличени тази година са главният изпълнителен директор на Ай Би Ем (IBM) Арвинд Кришна и президентът и главен изпълнителен директор на "Рокфелер Брадърс Фънд" (Rockefeller Brothers Fund) Стивън Хайнц.

Наградата за лидерство е учредена през 2012 г. като свидетелство за изключително глобално лидерство и отличава личности от публичния, частния и нестопанския сектори, които превръщат своите визионерски идеи в доказани, основани на резултати решения, поясняват организаторите.