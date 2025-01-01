Жена от Вирджиния спечели от лотарията, след като потърсила помощта на ChatGPT, за да избере числата си.

Кари Едуардс, вдовица и баба от Мидлоутиън, Вирджиния, уцелила четири от първите пет числа плюс Powerball в тиража на Virginia Powerball на 8 септември и спечелила 150 000 долара, предава NewsWeek.com.

След като решила за първи път да опита късмета си онлайн, Едуардс се обърнала към ChatGPT за помощ при избора на числата. Тя платила един долар повече за опцията Power Play, което в крайна сметка утроило наградата ѝ.

Обяснявайки как е привлякла изкуствения интелект, за да спечели, тя разказа, че се чудела как да избере числата си, тъй като никога преди не е играла онлайн, когато я озарила идея. „И си казвам: хей, чат… ChatGPT, говори ми, говори ми за този 1,7 милиарда долара и имаш ли числа за мен“ – разказала тя на пресконференция след получаването на наградата.

ChatGPT ѝ отговорил: „Кари, знаеш, че всичко е въпрос на късмет, нали?“

Въпреки първоначалния неособено обнадеждаващ отговор, Едуардс обясни, че чатботът с изкуствен интелект все пак ѝ предложил няколко числа за игра. Два дни по-късно Едуардс била на среща, когато получила известие, което помислила за измама.

„Поглеждам телефона си и пише ‘моля, получете печалбата си от лотарията’ и си мисля – това е измама, знам, че не съм спечелила,“ казва тя. „Прибирам се, влизам в профила си и там пише, че съм спечелила тегленето в понеделник, 8 септември, 50 000 долара, умножено по 3.“

Едуардс получила наградата си от изпълнителния директор на лотарията във Вирджиния Халид Джоунс във вторник и веднага дарила цялата сума.

„В момента, в който тази божествена печалба се стовари върху раменете ми, знаех точно какво трябва да направя,“ каза тя след това. „Знаех, че трябва да я дам цялата, защото съм толкова благословена и искам това да е пример как и други хора, когато са благословени, могат да благославят други.“

Сумата е дарена на три каузи: Асоциацията за фронтотемпорална дегенерация (AFTD), която подкрепя изследванията на болестта, отнела живота на съпруга ѝ пожарникар; Shalom Farms – за борба с недостига на храна; и Обществото за помощ на ВМС и морската пехота на САЩ – за подкрепа на военнослужещи и техните семейства.

„Тези три организации представляват лечение, служба и общност,“ каза Едуардс. „Shalom Farms лекува чрез храна и почва, AFTD носи надежда чрез изследвания, а Navy-Marine Corps Relief Society продължава традицията да подкрепя военните семейства във времена на нужда.“