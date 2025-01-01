Осигурени са ваксини срещу коклюш за целева имунизация на бременни жени. Това съобщават от „Плюс мен“ – онлайн платформа, създадена от Министерството на здравеопазването за популяризиране на ползите от ваксините. Имунизацията срещу коклюш за бременни е безплатна и е по желание. Извършва се само при документиран период на бременността между 27-а и 36-а гестационна седмица, включително. Имунизацията по време на бременност предпазва новороденото през първите седмици от живота му, когато протичането на заболяването е особено тежко и рискът от смъртен изход е най-голям.

От началото на годината в страната са регистрирани 74 случая на коклюш, най-много са в София, Пловдив и Търговище. Анализите показват, че 80% от случаите са сред деца, а най-засегнати са кърмачетата под една година - 32 заболели на 100 хил. души.

Лечебните заведения и имунизационните кабинети на регионалните здравни инспекции, в които ще се извършват имунизациите на бременни, са публикувани на сайта "Плюс мен".

Миналата година в България беше обявена епидемия от коклюш, довела до смъртта на три кърмачета, които не са били имунизирани заради недостигната възраст за вакнисиране, припомнят от "Плюс мен". Броят на болните тогава беше 2721, най-засегнати отново бяха децата на възраст под една година. От 9 май до края на декември 2024 година бяха въведени временни противоепидемични мерки заради епидемичното разпространение на коклюш.