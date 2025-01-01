Предоставяне на целево финансиране за използване на изкуствен интелект (ИИ) предвижда напълно нов законопроект, подготвен от „Да, България“ и подкрепен от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“. Законът за използването и развитието на изкуствения интелект в България беше представен в клуб "Перото" в присъствието на медии и представители на неправителствения сектор. Според Божанов в началото на идната седмица текстовете ще могат да бъдат внесени в Народното събрание.

Важно е във времената на толкова динамична трансформация и България да има съответната нормативна рамка как тези технологии ще се използват в полза от обществото и в същото време ще се ограничат рисовете от тях, обясни съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, един от авторите на законопроекта. По думите му сред основните цели е повишаване конкурентоспособността на икономиката, а държавата трябва да подпомогне всички сектори.

Привличане на повече инвестиции в този сектор, където България е силна, приспособяване на служителите за работа с изкуствения интелект, да бъде впрегната технологията така, че да се повиши ефективността на администрацията, "да се мине в много по-автоматичен режим", са сред задачите на законопроекта.

С разработените текстове се създава уредба за използването и развитието на ИИ в няколко направления: прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1689 (Акт за изкуствения интелект); използването на ИИ в обществения сектор в т.ч. за целите на предоставянето на електронни административни услуги; развитието на уменията на работниците и служителите, в т.ч. държавните служители, за използване на изкуствения интелект; насърчаването на инвестициите в развитието и използването на ИИ; ограничаването на рисковете за националната сигурност, произтичащи от злонамереното използване на ИИ.

За съпредседателя на „Да, България“ това е сериозна трансформация и държавата трябва да може да провежда своята политика за ИИ, затова вносителите предлагат министърът на електронното управление, например, да отговоря за използване на ИИ в обществения сектор, а министърът на иновациите - в частния сектор.

В законопроекта е акцентирано и върху създаването на национален координатор, както и на орган за етичното използване на ИИ. Националният координатор ще ръководи изготвянето на национална стратегия, ще участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество и в международни експертни групи, разясни Божидар Божанов. С този закон не предлагаме ограничения за бизнеса, но създаваме облекчено тълкуване на по-спорни тълкувания на европейския акт, като по този начин България може да стане по-привлекателно място за инвестиции в този тип технологии, каза Божанов.

Вносителите смятат, че такива системи не трябва да се използват за референдуми, избори, но могат да бъдат полезни за охрана на границата.

При разработването на законопроекта са взети предвид и рисковете от незаконно съдържание, затова авторите му смятат, че държавата трябва да забрани високорискови технологии с ИИ от трети страни като Китай, Русия и др., които могат да споделят незаконно съдържание.

Във връзка с използването на ИИ в обществения сектор Божанов подчерта, че институтът за публична администрация следва да ръководи процеса по повишаване квалификацията на обществените поръчки. Важно предложение е т.нар. система за подпомагане на секторни политики, като идеята е да има система с ИИ, която да подпомага тези процеси, каза Божанов. Тези, които изготвят наредбите, да питат системата какъв би бил ефектът от въвеждането им, обясни той.

Друго, което предвиждаме, е използване на стратегически документи, които да бъдат „налети“ на разговорен език, за да са в помощ на администрацията, добави вносителят. Заложено е също държавата да предоставя държавния облак за научно-изследователска дейност, както и всички документи да бъдат предоставени за „трениране“ на български модели с ИИ. Предвиждаме архивите на Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио също да могат да бъдат използвани за „трениране“ по програмите с ИИ.

За насърчаване на използването на ИИ се предвижда предоставяне на целево финансиране под формата на ваучери по закона за средните и малки предприятия, повишаване квалификацията за използване на ИИ, което може да стане по програми на социалното министерство, изпълнение на европейски проекти и информационни кампании. Трябва не просто да сме консуматори на тези технологии, но българският бизнес да ги продуцира, да се подобрят условията за привличане на учени, каза Божидар Божанов.

Предвидено е също компетентните органи да анализират рисковете за уязвими групи и да ги докладват на европейския център за ИИ и съответния доставчик, като например за опасността от пристрастяване към определени онлайн платформи. Трябва да бъде забранено използването на лични данни на деца за „тренирането“ на модели, подчерта депутатът.

Божанов заяви, че хората не трябва да се притесняват от трансформациите, по неговите думи ролята на този законопроект е да бъде сложена рамка.