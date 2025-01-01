А1 показа най-важните си постижения и тенденции в развитието на технологиите и услугите за потребители и бизнес. Традиционното събитие за медии A1 Tech Trip, този път посветено на 30-годишнината на компанията, представи развитието на фиксирани и мобилни мрежи, дигитални услуги и устройства. Сред ключовите моменти бяха премиерата на новата серия смартфони Apple iPhone 17 още в първия ден от старта на продажбите им в България и официалното връчване на отличието на Ookla® за най-бърза мобилна мрежа в Европа. Допълнителен щрих към програмата добави и специалната капсулна модна колекция на Николай Божилов, вдъхновена от технологичното развитие на компанията.

Цветан Хранков, директор „Инфраструктура на мрежата и фиксирани услуги“, представи стратегическата посока на развитие на фиксираната мрежа и плановете за следващата година. По време на събитието Живко Ковачев, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1, получи официално наградата на Ookla за най-бърза мобилна мрежа в Европа от Тибор Ратоний, старши съветник в Ookla. Ковачев представи и предстоящите проекти на А1, сред които първата в света демонстрация на 5G SA роуминг в партньорство с COSMOTE в рамките на проекта 5G SEAGUL. Компанията работи и по още два трансгранични проекта, съфинансирани от ЕС – WAVEO за непрекъсваеми 5G роуминг услуги между България и Румъния и Multimodal-5G за транспортния коридор Крит–Пирея–Атина–Симитли.

Люк Кийхоу, анализатор в Ookla®, презентира данни за водещата позиция на А1 България в глобалната класация. Страната ни се нарежда на 6-о място в света по мобилна скорост за периода май – юли 2025 г., а 5G мрежата е най-бързата в Европа с преднина от над 25% спрямо следващата държава. София е лидер по 5G скорости в региона на Източна Европа.

Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в А1, акцентира върху нарастващото значение на дигиталните решения за корпоративните клиенти. Той сподели реализирани проекти за киберсигурност, системна интеграция и AI автоматизация в компании като Пощенска банка, Abrites, Софийска вода и Electrohold. Семерджиев подчерта, че чрез специализираните пакети A1 Security бизнесът получава надеждна защита и възможност да изпълни изискванията на европейската регулация NIS2, докато AI автоматизацията подпомага ефективността, намалява рутинните дейности и подобрява предвидимостта на разходите.

В продължение на темата за иновациите Майя Раковска, директор „Продукти, услуги и роуминг“ в А1, разказа за еволюцията на услугите Select, които дават възможност на клиентите сами да определят дигиталните възможности, включени в плановете им. Новото развитие на услугите включва както практически полезни функционалности – например проследяване на средна скорост в реално време, така и възможности с подчертан социален акцент. Сред тях е опцията за автоматично дарение към избрана кауза директно през приложението Моят А1, която показва как технологиите могат да се превърнат в инструмент за положителна промяна.

Александър Колев, мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“, представи данни за пазара на мобилни устройства и аксесоари в България. Той демонстрира най-новата серия смартфони на Apple iPhone 17, чиито официални продажби стартираха днес. Той подчерта, че най-нетърпеливите почитатели на марката могат да ги закупят още през първия уикенд в магазините на А1 в моловете в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

Гостите на събитието се насладиха и на специално създадената по повод 30-годишнината на А1 капсулна модна колекция на дизайнера Николай Божилов. Тя по артистичен и въздействащ начин пресъздава етапите на комуникационната еволюция. Вдъхновена от технологичния път на компанията, колекцията съчетава мода и иновации чрез облекла от рециклирани и преосмислени материали – мобилни телефони, кабели, платки, дисплеи, фотоапарати и други технологични компоненти. Ревюто предложи смел микс от техно-арт, винтидж електроника и съвременен авангарден дизайн, превръщайки подиума в символичен разказ за прехода от аналоговото начало до дигиталната свързаност на днешния свят – и напомни, че развитието на А1 през последните три десетилетия е неделима част от развитието на технологиите и телекомуникациите в България.