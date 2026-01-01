Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов обяви четири нови защитени територии. Въведени са и изменения в площта на две други защитени територии. Промяна има и в режима на една защитена територия. Това се посочва на сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Три от новите защитени територии са в категория „защитена местност“. Това са „Карниолска блатница – с. Гинци“, „Находище на блатно кокиче“ и „Ковачевска кория“. Четвъртата защитена територия е „Провъртеника“ и е в категория „природна забележителност“.

Защитена местност „Карниолска блатница – с. Гинци“ се намира в землището на село Гинци, община Годеч. Площта ѝ е 55,234 дка. Тя е обявена с цел опазване на торфен мъх от вида „Sphagnum cuspidatum" и неговото местообитание с високо консервационно значение и категория „застрашен“ в Червената книга на България. Там се намира и карниолска блатница с категория „застрашен“, включително подходящите местообитания за два други консервационно значими вида – алпийски тритон и кръглолистна росянка, с категория „уязвими“.

Защитена местност „Находище на блатно кокиче“ е в землището на село Маноле, община Марица. Общата ѝ площ е 15,400 дка. Целта на опазване е съхраняване на естествено находище на блатно кокиче и крайречна равнинна заливаема гора по поречието на река Марица.

Защитена местност „Ковачевска кория“ е разположена в землището на село Ковачево, община Септември. Тя е с обща площ 114,051 дка. Целта е опазване на равнинна вековна дъбова гора по поречието на река Марица.

Природна забележителност „Провъртеника“ се намира в землището на Луковит. Тя е с обща площ 46,937 дка. Целта е опазване на скални образувания – отвесна куполна скала с отвор в горната част, известна като „Провъртеника“, и каменни кули в близост до нея.

В границите на новообявените защитени територии се забраняват всички дейности, които могат да доведат до обезпокояване, увреждане или унищожаване на предмета на опазване.

Площта на защитена местност „Находище на урумово лале в м. Лаликото" е увеличена с 683,741 дка. Площта на природна забележителност „Находище на тис в м. Еленска глава“ е увеличена с 1223,364 дка. Актуализирана е площта на защитена местност „Находище на червен божур“ в землището на с. Печеница, община Исперих, област Разград – на 47,246 дка. С цел подобряване на условията в местообитанието и състоянието на популацията на вида червен божур (Paeonia peregrina) е променен режимът на защитената територия.

Преди дни министър Юлиян Попов разпореди засилени мерки за превенция в пожароопасния сезон от 1 април до 31 октомври 2026 г. в защитените територии, изключителна държавна собственост – национални паркове, резервати и поддържани резервати.