От 1 октомври се очакват нови ремонти по магистралите „Тракия“ и „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

АМ „Тракия“

На 1 и 2 октомври, от 8 ч. до 18 ч., и на 3 октомври /петък/, от 8 ч. до 12 ч., движението в два участъка с дължина около 90 метра - при 207-и и 218-и километър, на АМ „Тракия“ ще се осъществява в активните ленти, като ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение на отсечката в област Стара Загора е за изграждането на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго по повод предстоящи ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Утре – 1 октомври, ще продължи изкърпването на трасето между 285-и и 289-и км на АМ „Тракия“ в област Ямбол. Между 7 ч. и 19 ч. ще се работи в 4-километровия участък на магистралата, в посока Бургас. При изпълнение на предвидените дейности поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

АМ „Хемус“

През следващите дни - от 1 до 7 октомври, между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност, в участъка между 42-ри и 53-ти км на АМ „Хемус“ в посока София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.