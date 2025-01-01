Нов скандал в българския ММА. Обвинения във фалшиви отчети, надписан брой медали и съмнителни състезания провокираха напрежението този път. Треньорът Николай Добруджански и боецът Никола Дипчиков обвиняват федерацията, че е отчела несъществуващи медали и дори е фабрикувала европейски шампиони. Пред Петър Антонов президентът Станислав Недков – Стъки отговаря с документи и твърди, че обвиненията са политически атаки.

Недков каза, че през 12-те години от съществуването на Българската федерацията по ММА състезателите са донесли над 660 медала от различни първенства, предаде NOVA.

Никола Дипчиков е професионален състезател по ММА от 14 години. Николай Добруджански е както бивш национален треньор, така и треньор на Дипчиков.

„Драстично намаля конкуренцията, много добри клубове и треньори нямат достъп до състезания, защото са изключени от федерацията”, казва Дипчиков.

Добруджански посочва, че от пет години насам български национален отбор не е печелил медал на световно първенство.

В годишния отчет на федерацията за 2019 година през юни е посочено участие в европейско първенство в Рим – за мъже, жени и младежи. В него страната ни има пет бронзови медала. Добруджански твърди, че това не са реални данни – България има три бронзови медала.

Карлос Насар: Докато Стефан Ботев е във Федерацията, аз договор няма да подпиша

„За наше голямо учудване, след приключване на първенството, един от състезателите, който даже не е участвал, се снима с чужд медал и обяви, че го е спечелил. Това е Калоян Колев. Случайно или не сега той е треньор на националния български отбор. Той се е снимал с медала на мой бивш състезател – Делян Георгиев, който е двукратен световен шампион. Делян е споделял това с мен”, обясни Добруджански.

„Медалът на Християн Михов е петият, който не е спечелен”, каза още Добруджански.

Недеков отговори на тези твърдения, че Делян Георгиев и Калоян Колев са спечелили бронзов медал.

„Тези хора си служат с клевети спрямо мен и Българската федерация по ММА”, каза още той. И посочи документ – протокол от Световната федерация, в който пише, че Калоян Колев и Християн Михов са станали трети в съответните девизии.

„Това, че е на трето място, не означава, че е спечелил бронзов медал. Има регламент, според който състезател, който не е спечелил двубой, няма право да получи медал. Калоян Колев не е излязъл за първия си двубой”, посочи Дорбуджански.

Антъни Иванов и баща му отговориха на обвиненията за заплахи към президента на БФПС

Според Недков в категория с четири човека се играе два полуфинала. Победителите от тях отиват на финал. Загубилите печелят бронзови медали.

„По време на този мач му изпращя коляното и затова не излезе за тази среща. Затова без победа и без мач е станал трети. Няма как да няма медал, като е минал кантара, записан е”, посочи Недков.

Октомври 2018 година. България е домакин на Европейско първенство за деца от 12 до 17-годишна възраст в Шумен.

Добруджански посочи, че това състезание се организира от Българската федерация по ММА и „странното е, че то се провежда паралелно с Балканското първенство за мъже и жени”. По негови думи проблемът е, че първенството е обявено като европейско, за което трябва да има получено разрешение от Министерството на спорта. „Такова разрешение няма”, допълни той.

„Жалкото е, че хора, непознаващи законите, искат да управляват федерацията”, каза Недков и посочи наредбата за провеждане на европейско и балканско първенство в Шумен. Той обясни, че теренът не е един, залата е една, но игралните зони са две.

Недков твърди, че за тези две мероприятия не са получени средства от нито една държавна или общинска институция и не са изразходвани средства от федерацията. Организацията е поета от местния спортен клуб, членуваща във федерацията, и местен бизнесмен.

„Има слух в нашите среди, че част от тези медали са отчетени от клубовете към общините си по програмите за финансово подпомагане за спорта. Клубовете и състезателите нямат вина. Ако те са получили документи, че са европейски шампиони, трябва да ги отчетат. Проблемът е, че ако са издадени такива документи, трябва да се намесят органите и да проверят за измама с общински средства”, каза Добруджански.

Недков отговори – не са искани пари от общините. Той беше категоричен, че нито медалите, нито документите са фалшиви.

„На медалите има надпис - EMMAF, който сочи Eвропейска федерация по ММА, а такава, с такова име има само в Литва или Латвия. Пуснах писмо до тях дали са организирали такова състезание, те останаха доста учудени”, каза Добруджански.

„И това не е така. По онова време световната ММА федерация не организираше световни и европейски първенства за възрастови групи под 18 години. Ние бяхме първите в света. Световната федерация узря за тази идея чак на следващата година, виждайки какво правим ние. Пионери сме и дадохме пример”, твърди Недков.

Той обясни още, че Добруджански е изключен доживот от международната ММА федерация и му е забранено да се занимава с този спорт. Добруджански твърди, че се е свързал с федерацията и е получил отговор, че оттам не могат да му наложат такава забрана, а само подкрепят някакво решение на българската федерация.

Недков заяви, че Добруджански работи незаконно и е подал сигнал до прокуратурата.

Следват обвинения от страна на Недков по отношение на публикации на Добруджански в социалните мрежи, които треньорът отрича.

Дипчиков смята, че трябва да се смени ръководството на Българската федерация по ММА. Според Добружански Недков и Управителният съвет незабавно трябва да подадат оставка. Недков заяви, че няма как да му бъде искана оставката от някой, който не го е избирал.