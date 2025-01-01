Поради профилактика днес са възможни временни затруднения в телефонните комуникации в структурите на ТД на НАП София – офис "Красно село“ и административната сграда на ул. "Илиянско шосе“ № 8Б, съобщиха от агенцият.



Потребителите могат да ползват електронните услуги на НАП и националния телефон 0700 18 700.



От агенцията се извиняват за причиненото неудобство!