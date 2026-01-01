Министерството на здравеопазването (МЗ) и Българският хелзинкски комитет (БХК) подписаха споразумение за сътрудничество, насочено към по-добра защита на правата и по-качествени грижи за хората в най-уязвимо положение. Това съобщават от министерството във Facebook. Споразумението обхваща грижата за децата и за пациентите в държавните психиатрични болници, като целта е да се подобрят условията, отношението и възможностите за социална интеграция.

Експерти на БХК ще извършват регулярни посещения в лечебни заведения по съгласуван с МЗ график. В рамките на тези посещения ще се проследява спазването на правата на пациентите, качеството на грижата и условията, в които те живеят и се лекуват. На база на наблюденията ще се изготвят доклади и конкретни препоръки, които да подпомагат реални подобрения и устойчиви промени в системата.

От МЗ потвърждават ангажимента си за ускоряване на реформата в психиатричната помощ и процеса по деинституционализация на грижата за децата, като ще разчита и на експертния капацитет на гражданския сектор.

В началото на месеца служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски каза по време на среща с представители на БХК, че усилията на МЗ са фокусирани върху спасяването на инвестицията за модернизация на психиатричната помощ по Плана за възстановяване и устойчивост. Трябва да се справим със сериозни предизвикателства, за да не изгубим тези средства, допълни той.