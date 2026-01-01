Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще създаде Национален компетентностен център за социални иновации с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021 – 2027). Центърът ще бъде водеща структура за оценяване, валидиране, координиране, подпомагане и стратегическо планиране на социалните иновации в България, които допринасят за устойчивото социално и икономическо развитие.



Проектът допълва и надгражда инвестиция „Развитие на социалната икономика“, по която със съфинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост бяха създадени шест регионални центъра за подкрепа на социалните предприятия – в Пловдив, Варна, Ловеч, Габрово, Бургас и Благоевград. Благодарение на тяхната дейност социалните предприятия в регистъра на МТСП се увеличиха близо 7 пъти за по-малко от три години. Броят им надхвърли 200, а наетите от тях достигнаха до 1720 души, от които над 870 са от уязвимите групи.



Чрез създаването на Националния компетентностен център капацитетът на регионалните центрове за социална икономика ще бъде укрепен. В тях ще бъде осигурена заетост за 30 души. Те ще продължат да работят за идентифициране, насърчаване и популяризиране на социалните иновации в България.



Основна цел на Националния компетентностен център ще бъде осигуряването на знания в областта на социалните иновации. Структурата ще работи за повишаването на капацитета на социалните предприемачи чрез предоставяне на обучения, информационни ресурси и методики и ще насърчава връзките и партньорствата между заинтересованите страни. Ще се създаде и поддържа база данни със социални иновации и технологии. Бюджетът на проекта е близо 3,5 млн. евро.



С цел подпомагане на ефективния старт на дейностите по проекта в МТСП се проведе встъпителна среща между неговия екип и служителите от шестте регионални центъра.