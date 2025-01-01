Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Днес за пореден път управляващите не подкрепиха предложението да бъдат изслушани министрите за „Лукойл“. Огромен риск е в следващите месеци в България да има недостиг на горива", каза Мирчев и допълни, че има кандидати за купувачи.

Мирчев припомни, че тогава, когато рафинерията е била продадена на „Лукойл“ БВП на Русия е бил съизмерим с БВП на Белгия.

"ГЕРБ, външният министър, министър-председателя, опитват ли се да извадят Пеевски от санкционния списък "Магнитски", запита Божанов.