Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетни плакети Божидар Саръбоюков и Александра Начева за успехите им на Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша.

Саръбоюков спечели бронзов медал в дългия скок с 8,31 м, а Начева се класира осма в тройния скок при жените с постижение от 14,05 м.

Министерство на младежта и спорта

„Вашите успехи са резултат от постоянство, отдаденост и силен дух. Те са повод за национална гордост и доказват, че България продължава да заема достойно място в световната лека атлетика“, заяви министърът.

Почетни плакети получиха и треньорите Димитър Карамфилов и Стойко Цонов за своя принос в подготовката и развитието на състезателите.

Президентът на федерацията Георги Павлов изрази благодарност към министър Илиев за подкрепата към българската лека атлетика и уважението към родните състезатели.

На срещата присъства и заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева, която също поздрави отличените и изрази увереност в бъдещите им успехи.