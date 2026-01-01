Датата 20 април заслужава да бъде обявена за официален празник, тъй като на нея се ражда българската държава и това никой не може да го отрече. Това каза служебният министър на образованието Сергей Игнатов, който посети Висшето военноморско училище във Варна.

Той защити позицията си, като подчерта, че не е проблем страната ни да чества и 3 март.

20 април 2026 г. ще е неучебен, но присъствен ден

Освен това дискусията дали 20 април да стане национален празник или не сигурно ще продължи с десетилетия, каза още Игнатов.

Припомняме, че тази година 20 април ще бъде неучебен, но присъствен за учениците заради предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
