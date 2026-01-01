Министерството на електронното управление и Министерският съвет останаха без интернет вследствие на кибератака, съобщи NOVA.

От МЕУ уточниха, че въпреки прекъсването на връзката, системите функционират нормално и ситуацията се следи в реално време.

Към момента не работи и правителственият портал egov.bg.

Това става скоро след като от ведомството съобщиха, че "няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията, както и атаки от типа „отказ от услуги“ от началото на изборния ден.

Временният ситуационен център за киберсигурност към МЕУ следи ситуацията в реално време. Центърът се председателства от министъра на електронното управление доц. Георги Шарков, а в състава му участват представители на МЕУ, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

В изборния ден центърът работи без прекъсване от 08:00 часа до полунощ. При съмнения за заплаха се изработват планове за координиран отговор и се задейства националната група за киберсигурност.

Безпроблемно работят 99,5% от машините за гласуване, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха по-рано днес от МЕУ.