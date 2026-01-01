Министерски съвет одобри Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база (БОТИБ).

Необходимостта от разработване на нова Стратегия, която да замени съществуващата такава, е обусловена от несъответствието между действащата стратегическа рамка и бързо променящата се международна среда за сигурност, актуалните приоритети в отбранителната политика на страната ни и съвременните тенденции в развитието на отбранителните индустриални и технологични капацитети на национално, европейско и съюзническо ниво.

Новата Стратегия има за цел да осигури актуална, последователна и дългосрочна рамка за развитие на държавната политика по отношение на сектора. С концепцията се предвижда подобряване на взаимодействието между държавата, индустрията и научно-изследователските среди, засилване на интеграцията на българските предприятия в европейските вериги за създаване на стойност, както и подкрепа за модернизацията на Българската армия чрез националния индустриален и иновационен потенциал.

В рамките на стратегията ще се стимулира трансферът на технологии, развитието на индустриалното сътрудничество и участието на БОТИБ в съвместни европейски и инициативи и проекти. Целта е да се повиши предвидимостта, последователността и ефективността на държавната политика, да се укрепи конкурентоспособността и иновационният капацитет на сектора и да се създадат условия за дългосрочно развитие и международно сътрудничество.

Освен това правителството одобри създаването на Междуведомствена работна група за координиране на индустриалното сътрудничество в проекти за придобиване на отбранителна техника и продукти за нуждите на Въоръжените сили на Република България. Тя ще подпомага формирането и провеждането на държавната политика в областта на индустриалното сътрудничество и ще гарантира устойчиво развитие на отбранителния ни сектор в контекста на новите геополитически реалности, европейските приоритети и националните ангажименти към НАТО и ЕС.

През последните години се наблюдават съществени промени в глобалната и европейската среда за сигурност, значително нарастване на разходите за отбрана и повишени изисквания по отношение на индустриалната устойчивост и технологичното развитие на отбранителните сектори. България провежда ускорен процес на превъоръжаване на българската армия, в рамките на който се изразходват значителни финансови ресурси. В този контекст индустриалното сътрудничество все повече се утвърждава като важен инструмент за развитие и модернизация на националните отбранително-индустриални капацитети, трансфер на технологии и ноу-хау и интеграция в европейските и световните вериги за създаване на стойност.

Междуведомствена работна група ще спомогне по-добра координация и ангажираност на компетентните национални институции в процеса на придобиване на отбранителни способности и ще допринесе за по-целенасочено развитие и модернизация на националния производствен и технологичен капацитет.