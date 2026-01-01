Не се очаква да има сериозни сътресения и изненади по отношение на инфлацията в България през тази и следващата година. Това посочи заместник-министърът на финансите в оставка Методи Методиев пред журналисти по време на Софийския икономически форум, който се провежда днес.

По думите на Методиев, предстои Националния статистически институт да изготви т. нар. флаш оценки за инфлацията по линия на задълженията на страната ни като част от еврозоната (публикувани в края на всеки текущ месец - бел. ред.).

„Аз лично не очаквам голяма новина по тази линия. Това което ние в Министерството на финансите прогнозираме и можем да кажем е, че инфлацията ще бъде в рамките на това, което е в нашата Есенна макроикономическа прогноза, като даже върви с малко по-добри темпове – около 3,5 - 3,6 процента“, каза Методиев, добавяйки, че през следващата година се очаква и леко понижаване на инфлацията, измерена по хармонизирания индекс на потребителските цени.

„Не очакваме да имаме сериозни сътресения и изненади по линия на инфлацията“, каза той.

Методиев посочи, че процесът по обмяна на левове в страната върви плавно и по план, като подчерта, че след средата на тази година гражданите ще могат да продължат да обменят левовете си без такси в Българската народна банка.

Той даде пример с Германия където към днешна дата се обменят около 50 млн. стари германски ("дойче") марки на година.

„Това е един процес, който няма да преключи рязко, а държавата е предвидила това нещо да може да се случва така, както самите граждани биха искали“, каза той.

Методев припомни, че периодът на засилен контрол и двойно етикиране на цените ще продължи до 8 август тази година. По думите му, българските институции си вършат работата по отношение на проверки и издаване на актове и постановления, като отбеляза, че към днешна дата няма нито една регистрирана жалба по издадени актове и постановления.

Методиев цитира данните на Българската народна банка, че понастоящем в обращение у нас са около 5,3 млрд. евро евробанкноти.