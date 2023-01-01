Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите и състава на листите с кандидати за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС. Всички листи ще бъдат регистрирани на 26.02.2023 г. (неделя), в районните избирателни комисии в цялата страна, съобщиха от партията.
Водачите на листите на ГЕРБ за всички избирателни райони:
МИР 01 Благоевград – Росен Желязков
МИР 02 Бургас – Жечо Станков
МИР 03 Варна – Даниел Митов
МИР 04 Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов
МИР 05 Видин – Росица Кирова
МИР 06 Враца – Красен Кръстев
МИР 07 Габрово – Томислав Дончев
МИР 08 Добрич – Деница Сачева
МИР 09 Кърджали – Цвета Караянчева
МИР 10 Кюстендил – Христо Терзийски
МИР 11 Ловеч – Николай Нанков
МИР 12 Монтана – Ирена Димова
МИР 13 Пазарджик – Екатерина Захариева
МИР 14 Перник – Георг Георгиев
МИР 15 Плевен – Пламен Тачев
МИР 16 Пловдив град – Бойко Борисов
МИР 17 Пловдив област – Вежди Рашидов
МИР 18 Разград – Десислава Атанасова
МИР 19 Русе – Десислава Атанасова
МИР 20 Силистра – Ивелин Иванов
МИР 21 Сливен – Десислава Танева
МИР 22 Смолян - Д-р Красимир Събев
МИР 23 София град – Румен Христов
МИР 24 София град – Тома Биков
МИР 25 София град – Бойко Борисов
МИР 26 София област – Младен Маринов
МИР 27 Стара Загора – Красимир Вълчев
МИР 28 Търговище – Теменужка Петкова
МИР 29 Хасково – Делян Добрев
МИР 30 Шумен – Красимир Вълчев
МИР 31 Ямбол – Димитър Иванов.
Водачите на листите на ГЕРБ за всички избирателни райони:
МИР 01 Благоевград – Росен Желязков
МИР 02 Бургас – Жечо Станков
МИР 03 Варна – Даниел Митов
МИР 04 Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов
МИР 05 Видин – Росица Кирова
МИР 06 Враца – Красен Кръстев
МИР 07 Габрово – Томислав Дончев
МИР 08 Добрич – Деница Сачева
МИР 09 Кърджали – Цвета Караянчева
МИР 10 Кюстендил – Христо Терзийски
МИР 11 Ловеч – Николай Нанков
МИР 12 Монтана – Ирена Димова
МИР 13 Пазарджик – Екатерина Захариева
МИР 14 Перник – Георг Георгиев
МИР 15 Плевен – Пламен Тачев
МИР 16 Пловдив град – Бойко Борисов
МИР 17 Пловдив област – Вежди Рашидов
МИР 18 Разград – Десислава Атанасова
МИР 19 Русе – Десислава Атанасова
МИР 20 Силистра – Ивелин Иванов
МИР 21 Сливен – Десислава Танева
МИР 22 Смолян - Д-р Красимир Събев
МИР 23 София град – Румен Христов
МИР 24 София град – Тома Биков
МИР 25 София град – Бойко Борисов
МИР 26 София област – Младен Маринов
МИР 27 Стара Загора – Красимир Вълчев
МИР 28 Търговище – Теменужка Петкова
МИР 29 Хасково – Делян Добрев
МИР 30 Шумен – Красимир Вълчев
МИР 31 Ямбол – Димитър Иванов.