Столичната община продължава последователната работа по сметосъбирането и почистването в най-натоварените градски райони – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“, с фокус върху извозването на остатъчни натрупвания около контейнерите.

Какво беше свършено вчера – 26 януари

В понеделник в район „Слатина“ на терен работиха 7 сметосъбиращи камиона, а в район „Подуяне“ – 6 камиона. Само за деня от двата района са извозени 127 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона общо за „Слатина“ и „Подуяне“.

В район „Слатина“ дейностите обхванаха зоната около „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Министерството на външните работи, както и булевардите „Шипченски проход“ и „Ситняково“, улиците „Борис Христов“ и „Гео Милев“. Работеше се по големите улици с масов градски транспорт в квартал „Редута“, в карето между улиците „Калиманци“, „Атанас Узунов“, „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“, както и в карето „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително зоната около БАН. Обслужени бяха още улиците „Иван Димитрив“, „Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“ и „Едисон“, жилищен комплекс „Христо Смирненски“, както и жилищен комплекс „Яворов“, улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“ и „Околчица“, и квартал „Христо Ботев“.

В район „Подуяне“ сметосъбирането и извозването се извършваше в карето между улица „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, улица „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, както и в квартал „Хаджи Димитър“ – в каретата между улиците „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“, както и между улиците „Макгахан“, „Резбарска“ и моста „Чавдар“. Работеше се още в кварталите „Левски В“ и „Левски Г“, включително в карето между улиците „Железни врата“, бул. „Ботевградско шосе“ и улица „Витиня“, както и по улица „Теофил Ганев“, локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“ и прилежащите малки улици.

В район „Люлин“ вчера на терен работиха 8 сметосъбиращи камиона, които обслужваха всички микрорайони, както и квартал „Филиповци“.

Какво предстои днес – 27 януари

И днес териториалният обхват на дейностите остава същият и за трите района. В район „Слатина“ ще работят 7 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват зоните около „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Министерството на външните работи, булевардите „Шипченски проход“ и „Ситняково“, улиците „Борис Христов“ и „Гео Милев“, квартал „Редута“, каретата между улиците „Калиманци“, „Атанас Узунов“, „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“, както и „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително зоната на БАН. Продължава работа по улиците „Иван Димитрив“, „Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, „Едисон“, в жилищните комплекси „Христо Смирненски“ и „Яворов“, по улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“, „Околчица“, както и в квартал „Христо Ботев“.

В район „Подуяне“ днес ще работят 5 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват карето „Черковна“ – „Владимир Вазов“ – „Тодорини кукли“ – „Ботевградско шосе“, квартал „Хаджи Димитър“ и каретата между улиците „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“, бул. „Владимир Вазов“, както и района около моста „Чавдар“. Работата продължава в кварталите „Левски В“ и „Левски Г“, карето между улиците „Железни врата“, бул. „Ботевградско шосе“ и улица „Витиня“, както и по улица „Теофил Ганев“, локалните платна и малките вътрешноквартални улици.

В район „Люлин“ и днес на терен ще работят 8 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват всички микрорайони, както и квартал „Филиповци“.

Работата и в трите района продължава с приоритетно извозване на последните точки с натрупвания на отпадъци, с цел пълно нормализиране на сметосъбирането.