Временно движението по пътя Благоевград-Кулата - в района на тунел „Кривия", се осъществява двупосочно в една лента, поради аварирал тежкотоварен автомобил.

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от „Пътна полиция".

От пътната агенция призовават шофьорите да се движат със повишено внимание и съобразена скорост.

Паднали скали затрудняват движението на пътя Дамяново-Мелник

Припомняме, че поради свличане на земна маса пътят за Мелник е отворен за движение в едната посока.

От пресцентъра на Община Сандански съобщиха, че в неделя е възникнало свлачище на пътя за Мелник до разклона за село Виногради.

За да се гарантира безопасността на всички участници в движението, районът е обезопасен, а на място работи тежкотоварна техника.