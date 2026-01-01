Северна Корея е изстреляла това, което изглежда като балистична ракета към Японско море, съобщи Министерството на отбраната на Япония.

Съвместният комитет на началник-щабовете на Южна Корея също обяви, че е засякъл изстрелване на „снаряд“ към акваторията, която Сеул нарича Източно море.

Изпитанието е второто за месеца от страна на Пхенян и идва след залп от ракети, изстреляни часове преди южнокорейският лидер да отпътува за Китай за участие в среща на върха, предаде АФП.

През последните години Северна Корея значително засили ракетните си тестове. Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари, отправяне на предизвикателство към Съединените щати и Южна Корея, както и изпитване на оръжия преди евентуалния им износ за Русия.

Очаква се Пхенян да проведе в близките седмици ключов конгрес на управляващата партия – първият от пет години насам. В навечерието на форума лидерът Ким Чен Ун нареди „разширяване“ и модернизация на производството на ракети в страната.