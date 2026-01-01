Мъж откри домашната си котка убита и оставена в контейнер за смет близо до дома му във видинското село Сланотрън, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 25 януари към 17 часа мъжът открил трупа на домашната си котка в контейнер за смет в близост до дома му. В 23.02 часа мъжът сигнализирал на телефон 112 и изразил съмнение, че животното е умишлено умъртвено.

Оперативна група и служители на Областната дирекция по безопасност на храните извършили оглед. По трупа на котката не са били констатирани видими следи от наранявания.

Предстои ветеринарна аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство.