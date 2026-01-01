Координационният център към Механизма за еврото даде брифинг в сградата на Министерския съвет.

Председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов припомни, че след 31 януари навсякъде ще можем да плащаме само в евро. "Всички левове могат да бъдат обменяни в БНБ, има достатъчно време за всички, ако имат останали левове, да ги обмени с евро. Процесът по изземване на левовете върви доста добре, в момента 67% от левовата наличност е прибрана, 10 милиарда лева остават още в обращение", обясни той.

Последната седмица на лева: От 1 февруари плащаме само в евро

Иванов каза, че с най-висока стойност са изплатени суми в Северен централен район - 11 млн. лева, Южен централен район - 9 млн. лева, Западен регион - 9,5 млн. лева.

Цените трябва да бъдат в левове и евро до 30 юни, когато изтича едногодишният срок за засилен контрол от страна на НАП и КЗП. Както на щандовете, така и на касовите бележки трябва да има цени и в двете валути, както и фиксираният валутен курс - 1.95583. Няма значение коя цена е първа, важното е шрифтът да е абсолютно еднакъв, напомнят от КЗП.