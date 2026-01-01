Психологическият трилър „Прислужницата" вече втора седмица е най-гледаният филм, сочат обобщените данни от киносалоните у нас. Базираният на романа на Фрида Макфадън разказ за мрачните тайни на един мъж, сред които попадат последователно две жени, е гледан вече от 85 341 зрители, а за месец има 601 474 евро приходи.

На втора позиция продължава да е „Аватар: Огън и пепел", третият по ред филм от вселената Аватар. За месец и половина случващото се на Пандора са гледали 266 296 зрители, а приходите от билетите им са 2 235 557 евро.

Трета по ред е първата премиера от миналия петък - „90 минути до присъда" на Тимур Бекмамбетов. Футуристичният свят, наситен с изкуствен интелект, дори и в съдебната система, който завоюва първо място на филма по зрителски интерес зад Океана, беше гледан от 4599 зрители у нас, а приходите са 39 091 евро.

Анимацията с номинация за „Оскар" 2026 - „Зоотрополис 2", е на четвърта позиция. Новите приключения в животинския свят с познатите ни герои - ленивеца Флаш, заека Джуди и лисицата Ник, са в кината вече два месеца и са гледани от 214 063 зрители, а приходите са 1 509 690 евро.

На пето място е „Върховният Марти" с вече девет номинации за „Оскар". Историята на американския играч на тенис на маса Марти Райзман е гледана от 12 418 зрители и има 91 646 евро приходи за десетте дни у нас.

Шеста позиция заема българският „Един грам живот", който доближава третия си месец сред най-гледаните заглавия в кината. Драмата, която събира истории на наркозависими и техните семейства, отчита 166 971 зрители и 1 084 947 евро приходи.

На седмо място е втората премиера от миналия уикенд - анимацията „Снежната кралица" по приказката на Ханс Кристиан Андересен. Търсенето на Снежната кралица от малката Герда и приятеля ѝ Кай са гледали 3092 зрители, а приходите от билетите им са 20 927 евро.

Осмо място е за третата премиера от миналия петък - хорърът „Завръщане в Сайлънт Хил", базиран на едноименната игра от 2001 година. Търсенето на изгубената любов в погълнатия от мрак Сайлънт Хил са проследили 2536 зрители, а приходите от билетите им са 18 932 евро.

На девето място е българската комедия „Почивката 2", който е вече втори месец по екраните. Гарантираното забавление с героите от „Светът на Ванката" са преживели 157 562 зрители, а от билетите им са събрани 1 053 483 евро.

Десето място е за четвъртата премиера от миналия уикенд - „Хамнет", който има осем номинации за „Оскар" 2026. Базираната по романа на О`Фаръл от 2020 г. лента за семейния живот на Шекспир и любимата му Ан, които трябва да се справят след смъртта на сина им Хамнет, е видяна от 3086 зрители и има 23 542 евро приходи.

Извън първите десет най-гледани филми е петата премиера от последния януарски уикенд. Румънският „Яростна надпревара", изпълнен с каскади, мощни коли и ревящи двигатели, е с вече 1897 зрители и 15 317 евро приходи. Шестата премиера - номинираният с девет номинация за „Оскар" 2026 „Сантиментална стойност", който изследва семейната динамика и поколенческите травми, е гледан от 533 зрители и има 3426 евро приходи.

През миналия уикенд филми са гледали общо 51 340 зрители. Миналата година по същото време в кината са били 40 159 души.