Заседанието на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси не се състоя поради липса на кворум.

В дневния ред беше първото четене на коригирания законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

На заседанието присъстваха народни представители от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „Алианс за права и свободи“. Председателят на комисията Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) обяви, че няма кворум и разпусна събралите се.

На заседанието на правната комисия присъства и заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров.