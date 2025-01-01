Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) включи предоставените днес от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) данни за цените на основни хранителни продукти към своя текущ секторен анализ на стоки от първа необходимост, съобщиха от пресцентъра на регулатора. В съобщението се казва, че двете организации обединяват усилия с цел да се изяснят причините за поскъпването на храните, да се предложат конкретни мерки за овладяване на тенденцията и да се установят евентуални нарушения на правилата за конкуренция.

От регулатора допълват, че информацията е обявена след провела се работна среща между председателя на КЗК доц. Росен Карадимов и президента на КНСБ Пламен Димитров. В съобщението се допълва, че синдикалната организация участва активно в Обществения съвет към комисията, който подпомага изработването на политики за по-прозрачна и ефективна пазарна среда, като в дискусията са се включили още Жельо Бойчев – член на КЗК, Мария Петрова – главен секретар на комисията, Ирина Тагаринска – директор на дирекция "Антитръст и концентрации", както и Любослав Костов – главен икономист и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ.

От КЗК посочват, че по време на срещата е разгледан напредъкът по анализа на пазара на храни от първа необходимост, като акцентът пада върху продукти като яйца, мляко и млечни изделия, месо, брашно, хляб, олио и други. Изследването обхваща също така и големите дистрибутори на тези стоки. От КНСБ представят свои данни, според които цените на мляко, сирене и яйца у нас са със 126 процента по-високи от средноевропейските, а при олиото и мазнините – надвишават средната европейска стойност със 118 процента.

От КЗК съобщават, че комисията има правомощия да проследява цялата верига на предлагане – от производството и дистрибуцията до търговията на дребно. Председателят на институцията доц. Росен Карадимов уточнява, че в рамките на анализа предстои да бъдат направени целенасочени проучвания на пазарите на млечни продукти и олио. Целта е да се установи дали зад поскъпването се крият нелоялни практики, злоупотреба с господстващо положение, забранени споразумения или други нарушения на конкурентното право.

От КНСБ допълват, че предоставените от тях данни ще подпомогнат работата на комисията. Според президента на синдиката Пламен Димитров е важно да се провери дали има непазарно поведение от страна на търговците и при наличие на такова – то да бъде прекратено.

Карадимов посочва още, че въз основа на събраната информация от КЗК и КНСБ ще бъде извършен и преглед на разрешените през последните години концентрации в сектора на храните.

Припомняме, че КЗК започна секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост, като това е първото мащабно секторно проучване, инициирано от новото ръководство на антимонополния орган. Целта е да се установят причините за наблюдавания ръст в цените на основните храни, да се предложат мерки за тяхното преодоляване и да се идентифицират евентуални нарушения на конкурентните правила.