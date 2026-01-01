Координационният център към Механизма за еврото ще даде редовния си седмичен брифинг днес от 11:00 часа в сградата на Министерски съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

В рамките на брифинга Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, представя актуални данни относно процеса по въвеждане на еврото в България.

По време на брифинга, състоял се във вторник миналата седмица (3 февруари) Иванов предупреди, че въпреки че периодът на двойно обращение приключи и еврото вече е единственото законно платежно средство в страната, търговците трябва да имат предвид, че периодът на двойно обозначаване на цените на стоките продължава до 8 август. Той отбеляза, че у нас вече еврото е единственото законно разплащателно средство, респективно всички разплащания се осъщестяват само в евро. Иванов припомни, че има достатъчно време гражданите да обменят левовете, с които разполагат, тъй като до средата на годината банките ще извършват тази услуга безплатно, а в БНБ това ще се случва безсрочно.

Над 75% от левовете са изтеглени от обращение, двойното обозначение на цените ще е до август

На брифинга председателят на НСИ Атанас Атанасов представи първата предварителна оценка на инфлацията в България. Според експресната предварителна оценка на НСИ през януари т.г. спрямо декември 2025 г. месечната инфлация е 0,7 на сто, а инфлацията през януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,6 на сто. Той обясни, че България като член на Европейски съюз има задължението да започне да изчислява т. нар. флаш инфлация, което означава предварителна оценка на инфлацията за минали месеци, като за първи път НСИ обявява данни за януари тази година. Официалната инфлация ще бъде обявена на 16 февруари, каза Атанасов. Той добави, че НСИ пилотно е изчислявал два поредни месеца флаш инфлацията и е пресмятал каква е разликата между предварителната и окончателната инфлация, като по думите му тя е пренебрежимо малка.