Кола се обърна по таван на бул. „Шипченски проход" в София тази сутрин, става ясно от публикация във Facebook групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал близо до Първо районно управление в столицата.

Според потребители колата е наета от фирма, отдаваща автомобили под наем.

От кадрите в социалната мрежда се вижда, че инцидентът е затруднил движението на трамваите в района.

През изминалото денонощие в София са станали две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, ранени са трима души, съобщиха от МВР. В страната са регистрирани 25 по-тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 30 са ранени.