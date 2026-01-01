Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) напомня за предложението си за пакета от 12 мерки за подкрепа на българските домакинства и бизнес, които обяви през април. Синдикатът продължава да апелира и за свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което да бъдат обсъдени. Това обявиха от КНСБ в позиция на сайта си минути, след като президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател от "Прогресивна България" Румен Радев.

Предоставянето на целева субсидия за държавните и общински транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива е едно от исканията на КНСБ. Целта е запазване на сегашните нива на цените на превозните документи в градската и междуселищната мрежа, поясниха от организацията. Въвеждане на напълно безплатен транспорт за преференциалните категории граждани (пенсионери, ученици, хора с увреждания), като механизъм за социална защита срещу инфлацията е друго искане. От синдиката предлагат целева компенсация в размер на 0,20 евро (0,40 лв.) за литър гориво (до лимит от 70 литра месечно) за домакинствата в населени места без достъп до транспортна мрежа.

Сред предложенията е и въвеждане на таван на надценките при търговия с горива, като по отношение на търговците на едро той да е до 10%, докато при търговците на дребно да е до 20%.

КНСБ предлага и изплащане на субсидия за хранителни продукти в размер, равняващ се на двукратната стойност на малката потребителска кошница. Помощта да се отпуска на лица, имащи месечен доход в размер до два пъти линията на бедност, уточняват от синдиката. Сред предложенията е и въвеждане на временна забрана за прекъсване на електрозахранването и топлоснабдяването на уязвими домакинства през периода на действие на кризисните мерки.

От КНСБ считат, че за земеделските производители е необходима компенсация при закупуването на торове, изразяваща се в ежемесечно покриване на 20% от стойността на продукта срещу предоставени документи (фактури, документи доказващи плащането – касов бон или платежно от банка, товарителница за фактически извършената доставка) пред Националната агенция по приходите.

Друго предложение е и повишаване на настоящата квота на ваучерите за храна – от 818 млн. евро на 1 млрд. евро.

В бюджета за 2026 г. не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза преди дни пред журналисти президентът на КНСБ Пламен Димитров.