Дотогава, докато президентът не е подал оставка пред КС, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на НС изпълнява функциите на държавен глава и НС е длъжно да насрочи избори за държавен глава в двумесечен срок, заяви бившият председател на НС Наталия Киселова.

„Разговорите в парламентарната група са били за съдействие с президента, тъй като БСП го подкрепя, но вече за нов политически проект е въпрос, който ще се обсъди, след като е факт“, коментира Киселова евентуално на нов политически проект нас президента.

Киселова: Сезирането на КС от президента няма да се отрази на конвергентния доклад



Киселова коментира и темата за служебния премиер, като заяви: „При ограничените възможности, ние сме оспорили пред КС тази листа от длъжности. За съжаление КС остави без да се произнесе окончателно втори път и мисля, че това беше грешка, която твърде бързо ни застигна“.



Личното ми мнение по темата за Изборния кодекс и предложението за включване на нови устройства за изборния процес, трябва да бъде отложено за началото на 2027 г., тоест да са минали нали в момента сме в хипотеза на редовни президентски избори също, и да има експериментално приложение, за да се види дали е ефективно, добави Киселова.