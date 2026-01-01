Туроператорите имат право да увеличат цената на вече продаден туристически пакет заради поскъпването на горивото и да поискат допълнително заплащане от клиентите си, но само ако в договора за пътуването изрично е предвидена такава възможност. Това разясняват от онлайн платформата "Ние, потребителите" в контекста на ситуацията с повишаването на цените на горивата заради конфликта в Близкия изток и създаващите се предпоставки за възникването на потребителски казуси, посочва БНР.

За да е законна клаузата за повишаване на цената на туристическия пакет заради по-скъпото гориво, задължително трябва да има и реципрочна – право на потребителя на намаление при поевтиняване на горивото след сключването на договора до началото на пътуването. Освен това, туроператорът е длъжен да посочи начина на изчисляване на промяната на цената на туристическия пакет.

В случай че увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, право на туриста по закон е да избере между това да приеме предложената промяна или да прекрати договора, без да заплаща такси и неустойки. Туроператорът трябва да включи такава клауза в договора за организираното пътуване, както и при настъпването на промяна в цената на пакета да уведоми клиентите си. На свой ред, в разумен срок туристът трябва да информира туристическата агенция за своето решение.

Сроковете и редът за тези процедури е необходимо да са посочени в конкретния договор за туристическото пътуване, затова е важно потребителите да се запознават подробно с всеки документ преди да го подпишат.

Ако туристът избере да прекрати договора за туристическия пакет, може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предложи такъв. В противен случай за туроператора възниква задължението да възстанови на клиента си всички плащания, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

Водете кореспонденцията си писмено, за да имате доказателства при подаване на сигнал към контролните органи или последваща съдебна битка, съветват още от "Ние, потребителите". С нея разговаря Иван Барбов. Цялото интервю е в началото на публикацията.