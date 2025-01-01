Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че „Лукойл” вече има купувач.

"„Лукойл” най-после е намерил купувач на рафинерията. Разбираме го не през официално съобщение на „Лукойл”, а през вкарана извънредна поправка в законопроект. След работно време на деловодството на НС депутати на "ДПС - Ново начало" искат през ДАНС да минава одобрението на покупката", обясни той. По думите му се свиква много бързо енергийна комисия и се очаква всеки момент да влезе в зала.

Според него явно това е връзката със статията в "Уолстрийт джърнъл", защото и там става дума за продажбата на "Лукойл". Мирчев добави, че не може заради един човек, който и да е той, да се прави законодателна промяна в последния момент, само защото той трябва да има комисионна от сделката.

Мирчев заяви, че очаква Борисов да напише опровержение на статията на „Уолстрийт Джърнъл“. "Ако не го направи, ни очакват много големи проблеми - единият е с ЕК, става дума за преминаване в чужди ръце на обекти от стратегическата инфраструктура, български политик прави преговори за изваждане на друг политик от "Магнитски", огромни проблеми с американската държава, невъзможно е български политик да води преговори без това да стане по официален начин", предупреди той.

Купувачът на „Лукойл” е руски, твърди съпредседателят на ДБ Божидар Божанов. Той обясни, че в момента има механизъм за скрининг на чуждестранни инвестиции чрез която всякакви скрити и явни руски инвеститори трябва да минават през проверка в ДАНС и няма нужда от промени в законодателството.

Мирчев добави, че в момента няма как рафинерията у нас да бъде купена от руска фирма, другите две продадени рафинерии на "Лукойл" в Европа не са купени от руски фирми.

По темата за кризата с боклука в София Мирчев каза, че са провели среща с кмета Терзиев и обяви, че е сформиран антикризисен щаб.

„Борисов да не се прави на луд, няма нужда от извънредно законодателство. Кметът Терзиев, Столична община, софиянци, имат нужда действащото законодателство да се спазва. Борисов да си пита министрите разследва ли се палежът на камионите, отнетият лиценз по време на процедурата за обществената поръчка защо е бил отнет. Миналата седмица неговата група направи всичко възможно да не се стигне до гласуване на законопроект, който да отнеме монопола на продуктовите такси", обясни Божанов.