Доклад на Института за пътна безопасност установява наличие на устойчива и адаптивна корупционна система при шофьорските изпити.

След анализ на данните за 2025 г. се достига до ясен извод за съществуването на „изпитен туризъм“ – концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост.

Тази практика води до системно допускане на неподготвени водачи на пътя и създава пряка заплаха за обществото.

Еволюция на корупционните механизми

Корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики.

Теоретични изпити („листовки“)

От манипулации на хартиени тестове системата премина към микрослушалки и скрити камери, външни „оператори“, подаващи отговори в реално време; нерегламентиран достъп до изпитни устройства.

Въпреки дигитализацията, измамите не изчезват, а се адаптират.

Практически изпити

Кормуването остава най-уязвимата точка поради субективната оценка. Наблюдават се посредничество на автоинструктори; предварително организирани плащания; координация чрез невербални сигнали; улеснени маршрути за „платили“ кандидати; игнориране на нарушения. Изпитът често се превръща в формалност.

Данни и доказателства за „изпитен туризъм“

Анализът на официалните данни за 2025 г. показва ясни статистически аномалии, които подкрепят извода за системен проблем.

Най-високи нива за корупция се констатират Перник, Кюстендил и Враца.

Разминаване в успеваемостта

• София – 76.15% практически изпит

• Перник – 85.76%

• Кюстендил – 80.98%

• Враца – 86.8%

Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.

Аномалия между теория и практика

• В София: теория 71.73% → практика 76.15%

• В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%

Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително „по-добре“ при субективната оценка.

Приток на кандидати

Градове като Перник, Враца и други региони отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток – основно от София.

Почти липсващи анулирани изпити

Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви – възможен сигнал за занижен контрол.

Комбинацията от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на „изпитен туризъм“.

“Изпитен туризъм“ – механизъм и причини

Основни фактори са географска близост до София, по-ниска сложност на трафика (формално оправдание); локални зависимости между участниците; липса на ротация на изпитващите.

Това създава устойчиви регионални центрове, в които изпитите се провеждат при занижен контрол.

Системен провал и институционално бездействие

Въпреки публичните заявки за реформи в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, липсват реални резултати.

Пряка заплаха за пътната безопасност

Последиците са тежки: допускане на неподготвени водачи; изграждане на култура на безнаказаност; повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.

Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи. Данните и анализът показват ясно, че съществува устойчив модел на „изпитен туризъм“, подкрепен от корупционни практики.