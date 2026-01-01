Доклад на Института за пътна безопасност установява наличие на устойчива и адаптивна корупционна система при шофьорските изпити.
След анализ на данните за 2025 г. се достига до ясен извод за съществуването на „изпитен туризъм“ – концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост.
Тази практика води до системно допускане на неподготвени водачи на пътя и създава пряка заплаха за обществото.
Еволюция на корупционните механизми
Корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики.
Теоретични изпити („листовки“)
От манипулации на хартиени тестове системата премина към микрослушалки и скрити камери, външни „оператори“, подаващи отговори в реално време; нерегламентиран достъп до изпитни устройства.
Въпреки дигитализацията, измамите не изчезват, а се адаптират.
Практически изпити
Кормуването остава най-уязвимата точка поради субективната оценка. Наблюдават се посредничество на автоинструктори; предварително организирани плащания; координация чрез невербални сигнали; улеснени маршрути за „платили“ кандидати; игнориране на нарушения. Изпитът често се превръща в формалност.
Данни и доказателства за „изпитен туризъм“
Анализът на официалните данни за 2025 г. показва ясни статистически аномалии, които подкрепят извода за системен проблем.
Най-високи нива за корупция се констатират Перник, Кюстендил и Враца.
Разминаване в успеваемостта
• София – 76.15% практически изпит
• Перник – 85.76%
• Кюстендил – 80.98%
• Враца – 86.8%
Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.
Аномалия между теория и практика
• В София: теория 71.73% → практика 76.15%
• В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%
Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително „по-добре“ при субективната оценка.
Приток на кандидати
Градове като Перник, Враца и други региони отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток – основно от София.
Почти липсващи анулирани изпити
Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви – възможен сигнал за занижен контрол.
Комбинацията от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на „изпитен туризъм“.
“Изпитен туризъм“ – механизъм и причини
Основни фактори са географска близост до София, по-ниска сложност на трафика (формално оправдание); локални зависимости между участниците; липса на ротация на изпитващите.
Това създава устойчиви регионални центрове, в които изпитите се провеждат при занижен контрол.
Системен провал и институционално бездействие
Въпреки публичните заявки за реформи в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, липсват реални резултати.
Пряка заплаха за пътната безопасност
Последиците са тежки: допускане на неподготвени водачи; изграждане на култура на безнаказаност; повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.
Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи. Данните и анализът показват ясно, че съществува устойчив модел на „изпитен туризъм“, подкрепен от корупционни практики.