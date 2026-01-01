Устойчив ръст на шофьорите, употребили наркотици, както и постоянно висок брой на водачите без книжка и тези, лишени от правоспособност, се наблюдава през 2025 г. Това сочат данни от Доклад на Института за пътна безопасност.

Водачи без книжки, употребили наркотици, стават все по-честа гледка по пътищата на България. Макар тези нарушения да са малък процент от общия брой нарушения (3,1 млн.), те извършват много по-тежки нарушения на пътя, сочи още докладът.

През 2025 г. са заловени 3058 шофьори, употребили наркотици, като почти половината от тях - 1437 души, са отказали наркотест. За същия период са заловени 8129 шофьори без книжка, а такива с отнета - 3221. Общо случаите, при които е заловен дрогиран шофьор без книжка, са 18 845. Това е лавинообразен ръст спрямо предходни години, след като статистиката сочи, че в средно 2022–2024 г. са заловени 1500–2500 случаи с наркотици. Увеличението е с около 30–80%, сочи докладът.

Броят на неправоспособните водачи остава стабилно висок - близо 11 350 случая.

Наблюдава се значителен ръст на тежките нарушения, особено по отношение на наркотици и неправоспособност, сочи изводът на доклада. Отказите за тестове показват потенциално по-голям реален брой нарушители.

Трендът показва, че действията на МВР не повлияват на най-опасните водачи на МПС, смятат от Института.